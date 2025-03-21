الخليج اليوم .. بسبب خلاف على لعبة PUBG.. مقتل شابين شقيقين في اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أودى خلاف بسبب لعبة "ببجي" PUBG الشهيرة على الإنترنت بحياة شابين شقيقين في اليمن، بسبب رفضهما السماح لشاب آخر باللعب معهما، ما دفع والد الأخير إلى قتلهما.

وفي التفاصيل، شهدت محافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن، جريمة مروعة قبيل موعد الإفطار، حيث أقدم مسن على قتل شقيقين في مديرية وادي عمد إثر خلاف بسيط تطور إلى مأساة دامية، وجريمة بشعة قوبلت باستياء واسع.

ووفقاً لمصادر محلية، نشب النزاع بين الضحيتين، علي محمد باصليب (20 عاماً) وشقيقه ماجد (18 عاماً)، ونجل القاتل، بسبب منعه من اللعب معهما في لعبة "ببجي"، ما أدى إلى تصاعد التوتر، قبل أن يتدخل والده بسلاحه الناري ويردي الشقيقين قتيلين على الفور، ثم يسلم نفسه للشرطة.

وأكد الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن شرطة مديرية عمد بوادي حضرموت، ضبطت المدعو "أ. م. ع. ب" البالغ من العمر 55 عاماً، بتهمة قتل شخصين.

وأضافت أن المتهم أطلق النار على الشابين وأرداهما قتيلين في موقع الجريمة.

وذكرت شرطة المديرية أن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني.