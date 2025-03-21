شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يصدر أوامر إخلاء جديدة للفلسطينيين فى مناطق شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، "أوامر إخلاء" جديدة للفلسطينيين فى مناطق شمال قطاع غزة، تطالبهم بالانتقال إلى جنوب القطاع فورا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن "أوامر الإخلاء" شملت مناطق السلاطين والكرامة والعودة فى شمال القطاع، وترافقت مع تهديد للاحتلال بقصف تلك المناطق.



وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس، أنه أوعز لقواته باحتلال مناطق جديدة فى قطاع غزة وإخلائها من الفلسطينيين، وتوسيع "المناطق العازلة" المحيطة بها، بذريعة "حماية التجمعات السكنية الإسرائيلية".



وهدد كاتس باحتلال المزيد من أراضى قطاع غزة، وبتصعيد عدوانه على القطاع، حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين الإسرائيليين.



وفجر الثلاثاء الماضي، استأنف الاحتلال الإسرائيلى حرب الإبادة التى يرتكبها فى قطاع غزة، ما أسفر حتى مساء الخميس عن نحو 600 شهيد وأكثر من ألف جريح، 70% منهم من الأطفال والنساء والمسنين.



ووسّع الاحتلال عدوانه عبر اجتياحه البرى لمنطقة "مفترق الشهداء" وصولا إلى شارع صلاح الدين الذى يربط بين شمال القطاع وجنوبه، إضافة لمنطقة مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع، وشمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.



ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية فى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.