وزير الإعلام السودانى: الجيش ماض بكل قوة لتحرير الخرطوم واستعادة جميع الأراضى

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الإعلام السودانى خالد الأعيسر، أن السيطرة الكاملة للجيش السودانى على القصر الجمهورى تعتبر خطوة بالغة الأهمية؛ نظراً لما يمثله القصر من رمزية كبيرة للشعب السوداني.. مشيرا إلى أن الجيش ماض بكل قوة نحو تحرير العاصمة الخرطوم واستعادة جميع الأراضى السودانية.

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وقال الأعيسر - خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الجمعة/ - إن المناطق الشرقية والغربية والشمالية بالخرطوم تحت السيطرة التامة للجيش السوداني، وأن ستنطلق جنوباً لاستعادة السيطرة على جميع المناطق فى الخرطوم، مشيرا إلى أنه يتم العمل بكل جهد لتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم فى العاصمة الخرطوم.



وأشار إلى أن الجيش السودانى يسيطر بشكل تام على المثلث الذى يضم الوزارات السيادية، وأنه يمتلك خططاً عسكرية قوية ستُمكنه من تحرير المناطق التى سيطرت عليها قوات "الدعم السريع".. مؤكدا أن القوات المسلحة على استعداد كامل لاستعادة السيطرة على الأراضى السودانية بكاملها.