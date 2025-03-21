شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يعترض صاروخين أطلقا من شمال غزة باتجاه عسقلان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة باتجاه عسقلان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلى على شقة سكنية بحى التفاح شرقى مدينة غزة إلى 5 شهداء بينهم 3 أطفال حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتقدمت آليات الاحتلال الإسرائيلى، الجمعة، فى المناطق الغربية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار وقصف مدفعى للمنطقة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال النار والقذائف بشكل مكثف على المدينة التي تعرضت لتدمير كبير خلال حرب الإبادة المتواصلة، وبالتزامن، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً في "شارع الصناعة" بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وفق الشهود.

وقد استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة، فجر الثلاثاء الماضي، بعد توقف لأكثر من شهرين، ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على 591 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة المئات بجروح مختلفة.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.