شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يعلن انتصاره على قوات "الدعم السريع" فى معارك وسط الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، الانتصار على قوات "الدعم السريع" بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربى ومبانى القصر الجمهورى والوزارات بالعاصمة السودانية.

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وذكرت القيادة العامة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا) - "فى ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق (قوات الدعم السريع) بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربى ومبانى القصر الجمهورى (رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية) والوزارات.. ودمرت قواتنا أفراد ومعدات العدو تدميراً كاملاً واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".



وأهدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الشعب السودانى الصابر هذه الانتصارات، مؤكدة المضى قدماً بكل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كل شبر من السودان.