شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية: ضبط مستودع يحتوى على 3 ملايين حبة كبتاجون فى حلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت وزارة الداخلية السورية، اليوم من ضبط مستودع يحتوى على 3 ملايين حبة كبتاجون فى حلب، حسبما ذكرموقع العربية.

وأعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، القبض على أحد مروجى حبوب الكبتاجون فى حلب وضبط مستودع يحتوى على كميات كبيرة من هذا المخدر.

وبحسب ما نشرته وكالة "سانا" السورية للأنباء، "تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب من إلقاء القبض على أحد مروجى حبوب الكبتاغون بعد عملية أمنية ناجحة".



وقالت وزارة الداخلية إن "إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية أمن حلب تتمكن من إلقاء القبض على أحد مروجى حبوب الكبتاجون بعد عملية أمنية ناجحة، أسفرت عن ضبط مستودع يحتوى على نحو ثلاثة ملايين حبة مخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحويل المقبوض عليه إلى القضاء المختص".