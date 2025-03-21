شكرا لقرائتكم خبر عن جارديان: توقيت الغارات الإسرائيلية على غزة يزيد عدد الشهداء الأطفال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الغارات الإسرائيلية على غزة تزيد من ارتفاع حصيلة وفيات الأطفال، حيث أفادت المستشفيات أن نسبة مرتفعة من النساء والأطفال بين الشهداء الفلسطينيين فى الغارات الأخيرة.

واستشهد ما لا يقل عن 91 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرين فى اليوم الثالث من الهجوم الإسرائيلى المتجدد على غزة، الخميس، وفقا لأطباء فى القطاع قالوا إن نسبة كبيرة من الشهداء من النساء والأطفال.

وقالت صحيفة الجارديان إن توقيت الغارات فى الهجوم الإسرائيلى الجديد قد زاد من الشهداء من النساء والأطفال، حيث كان الكثير نائمين عندما سقطت الصواريخ طوال الليل أو فى الصباح الباكر جدا، ومن بين الذين تم انتشالهم أحياء من تحت الأنقاض يوم الخميس طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرا واحدا، لكن والديها وشقيقها استشهدوا.

وقالت الجارديان إن غارات يوم الخميس تركزت على مدينتى رفح وخان يونس الجنوبيتين، ومدينة بيت لاهيا الشمالية. وأسفرت غارة جوية على منزل عائلة فى قرية عبسان الكبيرة قرب خان يونس عن استشهاد 16 شخص معظم من النساء والأطفال، وفقا للمستشفى الأوروبى القريب. ومن بين الشهداء أب وأطفاله السبعة بالإضافة إلى والدى وشقيق الرضيعة البالغة من العمر شهرا، والتى نجت مع جديها.

يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه وزير الدفاع الإسرائيلى إنه يأمر قواته البرية بالتقدم أعمق فى قطاع غزة، وتعهد بالسيطرة على مزيد من الأرض لحين إطلاق باقى الأسرى.

بعد استعادة جزء من ممر نتساريم الذي يفصل شمال غزة عن جنوبها، تقدمت القوات الإسرائيلية يوم الخميس باتجاه بلدة بيت لاهيا الشمالية ومدينة رفح الحدودية الجنوبية. وأعلن الجيش استئناف فرض الحصار على شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة.