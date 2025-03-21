اخبار الخليج

استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي غزة

0 نشر
0 تبليغ

استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الجمعة، 21 مارس 2025 03:33 م

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، باستشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصعيد العدوان الإسرائيلي يستهدف تدمير مقومات الوجود السياسي، وطالبت بتطبيق القانون الدولي لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements