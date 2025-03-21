شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي غزة والان مع تفاصيل الخبر

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، باستشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصعيد العدوان الإسرائيلي يستهدف تدمير مقومات الوجود السياسي، وطالبت بتطبيق القانون الدولي لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم.