شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي غزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلانالجمعة، 21 مارس 2025 03:33 م
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، باستشهاد 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.
كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصعيد العدوان الإسرائيلي يستهدف تدمير مقومات الوجود السياسي، وطالبت بتطبيق القانون الدولي لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم.
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