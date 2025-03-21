شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سوريا يحتفلون بأول عيد لـ"النوروز" بدون بشار الأسد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل أكراد سوريا بأول عيد "النوروز" بعد سقوط نظام بشار الأسد في سبتمبر الماضي، حيث أطلقوا الألعاب النارية في الهواء وأشعلوا الأضواء.

وأضاءت مشاعل العيد مناطق مختلفة من محافظات الحسكة والرقة وحلب، وصولاً إلى العاصمة دمشق.

وعلى ضوء المشاعل المتوهجة بالنار صعد الأكراد إلى جبل الباسوطة بريف عفرين شمال حلب في تقليد مماثل للخطوة التي قام بها رمز النصر لديهم "كاوه" الذي أعلن بإشعاله النار برأس الجبل ولادة يوم جديد بتاريخ الأكراد بعد القضاء على الحاكم الظالم الذي وصفوه بأنه كان يتغذى على جماجم أطفالهم.

ويُعرف عيد النوروز بأسماء مختلفة، مثل "نوفروز"، "نوروز"، "نافروز"، و"نيفروز"، ويُحتفل به في أفغانستان، أذربيجان، الهند، إيران، العراق، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، وأوزبكستان. ويعني "اليوم الجديد" في اللغة الفارسية، ويرمز إلى انتصار الخير على الشر والفرح على الحزن.



طقوس عيد النوروز



إشعال النيران



مشاركات في الاحتفال