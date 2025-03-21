شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان ميرغني: استعادة القصر الجمهوري لحظة حاسمة في مسار الحرب السودانية والان مع تفاصيل الخبر

أكد عثمان ميرغني، رئيس تحرير جريدة التيار السودانية، أن استعادة الجيش السوداني للقصر الجمهوري في الخرطوم تمثل لحظة حاسمة في مسار الحرب، مشيرًا إلى أن الأمر يتجاوز مجرد السيطرة على موقع استراتيجي إلى كونه استعادة لرمزية الدولة السودانية.

وأوضح ميرغني، خلال مدخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما حدث في 15 أبريل 2023 لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل عملية انقلاب من داخل القصر، حيث كانت القوات التي سيطرت عليه هي نفسها التي كانت مكلفة بحمايته، معتبرًا أن عودة الجيش إلى القصر اليوم تؤكد استعادة الدولة السودانية لمؤسساتها الشرعية، مشددًا على أن تحرير كامل ولاية الخرطوم أصبح مسألة وقت، مع بقاء بعض الجيوب الصغيرة تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن الجيش السوداني اعتمد استراتيجية استهداف القوة الرئيسية للدعم السريع بدلًا من التركيز فقط على استعادة المدن، ما أدى إلى انهيار شامل لقوات الدعم السريع، وليس مجرد انتكاسة في معركة واحدة.