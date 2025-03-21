شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عمليات الخرطوم: مطار العاصمة سيستأنف عمله خلال الفترة القليلة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجيش السوداني أنه سيعمل على إعادة جميع النازحين إلى منازلهم ويمشط المناطق المحيطة بالقصر الجمهوري، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكد قائد عمليات الخرطوم أن عملياتنا مستمرة لملاحقة الدعم السريع في جنوب العاصمة ومطار الخرطوم سيستأنف عمله خلال الفترة القليلة المقبلة.