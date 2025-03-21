شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم بلاطة وقرى فى محافظة نابلس والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مخيم بلاطة شرق نابلس، وقرى برقة شمال غرب، وقبلان ويتما جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، بأن جنود الاحتلال اقتحموا حارتي الجماسين والحشاشين في مخيم بلاطة، وأطلقوا الرصاص الحي في محيط المكان، فيما لم يبلغ عن اعتقالات، أو إصابات.

وأضافت أن آليات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة، وداهمت عددا من المنازل فيها وقامت بتفتيشها، وعاثت بها خرابا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قريتا قبلان ويتما جنوب نابلس، وسط إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت.