شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: الطريق الوحيد للإفراج عن المحتجزين وقف العدوان والعودة للمفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركة حماس أن الطريق الوحيد للإفراج عن المحتجزين هو وقف العدوان والعودة للمفاوضات.

وحملت حماس - وفقا لقناة (القاهرة الإخبارية) - رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو وحكومته مسؤولية معاناة المحتجزين وعائلاتهم.

وأشارت الحركة إلى أن رئيس الشاباك كشف عن مساعي نتنياهو لإفشال أي اتفاق ثم تعطيله بعد التوصل إليه، مضيفة أن تصريحات رئيس الشاباك تكشف تلاعب نتنياهو المتعمد بملف المفاوضات.