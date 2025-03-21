شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر عسكرية سودانية: الجيش يفتش محيط القصر الجمهوري بحثا عن عناصر الدعم السريع والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 21 مارس 2025 09:43 ص

أفادت مصادر عسكرية سودانية بأن الجيش السوداني يفتش محيط القصر الجمهوري بحثا عن عناصر الدعم السريع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن التليفزيون السودانى، أن قوات الجيش استعادت السيطرة على القصر الرئاسى فى الخرطوم.

وقال مصدر عسكرى فى الجيش السودانى إن "قوات الجيش سيطرت صباح الجمعة على كامل القصر الرئاسى فى الخرطوم، وتقوم حاليا بمطاردة قوات الدعم السريع داخل السوق العربى بوسط الخرطوم".

وأوضح المصدر أن الجيش سيطر فى البداية على البوابة الشرقية للقصر الرئاسى، وأن قوات الدعم السريع انسحبت باتجاه السوق العربى.