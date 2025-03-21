شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعادة الجيش السوداني السيطرة على مباني الوزارات في الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش السوداني السيطرة على القصر الرئاسي بالخرطوم ومباني الوزارات وسط العاصمة .

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية - في بيان بثه التلفزيون السوداني صباح اليوم- إنه "في ملحمة بطولية خالدة توجت القوات المسلحة السودانية نجاحاتها في محاور الخرطوم بسحق شراذم ميليشيات الدعم السريع".

وأضاف أن القوات المسلحة تمكنت من القضاء على ميليشيات الدعم السريع في مناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري - رمز سيادة وعزة وكرامة الشعب السوداني- ومباني الوزارات.

وأشار المتحدث إلى أن القوات السودانية "تمكنت من تدمير أفرادات ومعدات العدو تدميرًا كاملًا ، كما استولت على كميات كبيرة من أسلحته ومعداته بالمناطق المذكورة"، مُهديًا هذه الانتصارات للشعب السوداني.

وأكد المتحدث باسم الجيش السوداني المضي قدما في كل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كامل البلاد من الميليشيات وأعوانه.. معربا عن تعازيه لأسر الشهداء، ومتمنيًا الشفاء للجرحى المصابين.