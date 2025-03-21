شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوداني: تمكنا من السيطرة على الوزارات فى وسط الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الجيش السوداني أنهم سيمضون قدما في كل محاور القتال حتى تحقيق النصر الكامل وتمكنوا من القضاء على الدعم السريع في وسط الخرطوم والقصر الجمهوري، مؤكدين عملهم على تطهير البلاد من قوات الدعم السريع، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن الجيش السوداني أن قواته تمكنت من سيطرنا على الوزارات في وسط الخرطوم.

كما أعلن الجيش السوداني السيطرة على القصر الرئاسي في الخرطوم، وفق ما أفادت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل.