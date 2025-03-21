شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الليبى: 228 مترشحا للانتخابات البلدية لديهم سجلات إجرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب النائب العام الليبى، الخميس، أن مراجعة سجلات المترشحين للانتخابات البلدية كشفت عن امتلاك 228 مترشحا من أصل 4114 لسجلات إجرامية مثبتة في منظومة النيابة العامة.

وأوضح النائب العام أن بعض المترشحين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة، وذلك بعد أن طلبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات معلومات رسمية عنهم من مكتب النائب العام.

وأشار إلى أن التهم الموجهة للمعنيين تتنوع بين جرائم القتل، والتهديد، وتعاطى المُسكرات، وهتك العرض، والمواقعة، وسرقة المال العام، والتشهير، إضافة إلى جنح أخرى مختلفة.

وتُثير هذه المعلومات تساؤلات حول معايير الترشح للانتخابات البلدية ومدى التزام الجهات المعنية بضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية المؤسسات المحلية من تسلل أصحاب السوابق إليها.