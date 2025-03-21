شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الباكستانية تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية الباكستانية بشدة، الخميس، الهجمات الجوية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الوزارة شفقت علي خان - في تصريحات نقلتها قناة (سما تي في) الباكستانية في نسختها الإنجليزية، الخميس - إن هذه الهجمات الإسرائيلية تنتهك وقف إطلاق النار، مؤكدا التزام بلاده بدعم حل الدولتين.

وأضاف خان أن سياسة باكستان تجاه إسرائيل لم تتغير.. مشيرا إلى أنه انتشرت بعض التقارير على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن سفر مواطنين باكستانيين إلى إسرائيل، إلا أن الوزارة ليس لديها علم بذلك، وستعمل على البحث في الأمر حتى تتضح صحته من عدمها