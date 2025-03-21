شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى فلسطينيون فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على بيت لاهيا ورفح جنوب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 5 فلسطينيين على الأقل، الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على حى الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلا عن مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بقذائفها حي الجنينة شرق رفح، ما أدى لإصابة 5 مواطنين على الأقل بجروح، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال النار على المواطنين في مخيم الشابورة وسط رفح ما أدى لإصابة مواطن بالقدم، ومواطنة أخرى في منطقة مدارس العرب.

وشنت قوات الاحتلال هجوما مكثفا على بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.. وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال قصف بالطيران عدة أهداف في البلدة، دون أن يتم تحديدها.

وتزامن ذلك، مع قصف مدفعي مكثف استهدف البلدة، التي تعرضت لتدمير كبير خلال حرب الإبادة.

في السياق، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية برية بمدينة رفح، وتوسيع نشاطاته العسكرية في جنوب قطاع غزة.

من جهة أخرى، داهمت قوات الاحتلال منازل ومباني سكنية في مدينة طولكرم ومخيميها، وحولت عدداً منها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها قسراً.. وتركزت المداهمات في عمارات الفردوس والسوسنة والحمد الله في مدينة طولكرم، وفي حارتي المطار والحدايدة في مخيم طولكرم.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في شارع نابلس، ونشرت فرق المشاة في حارات مخيم طولكرم، وحولت المنازل الفارغة إلى ثكنات عسكرية.. وشهد مخيم طولكرم حركة نزوح كبيرة للسكان، وأصبح شبه فارغ بعد نزوح أكثر من 12 ألف لاجئ.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى مدينة طولكرم، وجابت آلياتها شوارعها، وعرقلت حركة مرور المركبات، بما فيها سيارات الإسعاف.. وصدمت آلية عسكرية إسرائيلية مركبة عمومية وسط المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية فيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا بعد اقتحامها قرية يتما جنوب نابلس، ومداهمة عدة منازل فيها.. فيما أخطرت قوات الاحتلال بهدم خمسة منازل مأهولة و"بركس" لتربية الخيول، بالإضافة إلى تجريف أراض زراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.