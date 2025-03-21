شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الأردن: يجب تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة بشكل فورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة بشكل فورى، والتزام اتفاق التبادل الذى كان أُنجِز بجهود مصرية وقطرية وأمريكية بكل مراحله.

وشدد الصفدى - خلال اتصالات مع عدد من نظرائه، الخميس - على ضرورة تحرّك المجتمع الدولى فوريًّا وبفاعلية؛ لإلزام إسرائيل وقف العدوان، وإعادة فتح المعابر أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.

وحذر الصفدى من التبعات الكارثية لاستئناف إسرائيل العدوان على غزة، ومنعها دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مؤكدًا ضرورة تنفيذ وقف فورى ودائم لإطلاق النار يبدأ بالتزام اتفاق التبادل.

ودان الصفدى استئناف العدوان، واستخدام الغذاء سلاحًا، فيما استعرض مع نظرائه الجهود المبذولة إقليميًّا ودوليًّا للتوصل لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى غزة.

كما حذّر الصفدى خلال اتصالاته من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية فى الضفة الغربية والتى تهدّد بتفجّر الأوضاع.

وشملت اتصالات الصفدى، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، نظرائه فى كل من مصر الوزير الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية وشؤون المصريين بالخارج، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى أحمد عطاف، ووزير خارجية جمهورية بلغاريا جورج جورجييف، ونائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، ووزيرة خارجية جمهورية النمسا الجديدة بياته ماينل - رايسينغر.

وفى اتصاله مع وزير خارجية جمهورية بلغاريا، دان الصفدى قتل المواطن البلغارى الذى كان يعمل فى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) خلال استهداف إسرائيل لمقر المنظمة أول من أمس، وعبّر عن تعازى المملكة بمقتله.

وشدّد الصفدى على ضرورة التزام إسرائيل مسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وضمان أمن المنظمات الدولية وحماية العاملين فيها.

كما بحث الصفدى خلال اتصاله مع وزيرة خارجية جمهورية النمسا الجديدة بياته ماينل - رايسينغر سبل تعزيز العلاقات الثنائية وهنّأ ماينل - رايسينغر بتوليها مهامها الجديدة.

وأكد الوزيران قوة علاقات الشراكة بين البلدين والتطلّع للعمل معًا على تطويرها.

وبحث الصفدى وماينل - رايسينغر تطورات الأوضاع فى سوريا.

وكان الصفدى أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع المستشار النمساوى ووزير الخارجية السابق الكساندر شالينبيرغ، شكره خلاله على جهوده خلال فترة تحمله المسؤولية لتطوير علاقات الصداقة بين البلدين.