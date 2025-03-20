شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاتى العشاء والتراويح فى المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى آلاف الفلسطينيين، اليوم الخميس، صلاتى العشاء والتراويح فى اليوم الـ 20 من شهر رمضان الفضيل، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك، فى ظل الإجراءات العسكرية المشددة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن آلاف المصلين أدوا صلاتى العشاء والتراويح، فى اليوم الـ20 من شهر رمضان المبارك فى رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتل، رغم الأمطار الغزيرة والبرد القارس.



وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى.