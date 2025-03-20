شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفى استخدام الحوثيين معسكراً للتدريب فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى العراق، اليوم الخميس، استخدام الحوثيين معسكرًا للتدريب فى محافظة "ديالى"، وسط البلاد.



وذكرت خلية الإعلام الأمني العرقية - في بيان أوردته، وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء بشأن استخدام الحوثيين معسكرًا للتدريب بمنطقة الخالص في محافظة ديالى".



وأضاف البيان أنه "وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، ندعو إلى توخي الدقة في نقل المعلومات".