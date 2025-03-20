شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجوم الإرهابي الأخير على موكب رئيس الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الأول الثلاثاء في العاصمة الصومالية "مقديشو" واستهدف موكب الرئيس حسن شيخ محمود.



ووصف الاتحاد الأوروبي ، في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة له عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة ، هذا العمل ب"الشنيع" كونه أودى بحياة مدنيين أبرياء..مشيدا في الوقت ذاته بالرئيس حسن شيخ محمود..مؤكدًا أنه وقف على حطوط المواجهة لدعم الجيش الوطني الصومالي في جهوده لمحاربة حركة الشباب المتطرفة.



وأفاد البيان بأن الاتحاد الأوروبي والصومال يربطهما شراكة وثيقة لا سيما في إطار خارطة الطريق العملياتية المشتركة ..مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيظل داعمًا ثابتًا لعملية بناء الدولة في الصومال بما في ذلك ما يخص قطاع الأمن.



وأكد الاتحاد الأوروبي ، في بيانه ، مجددًا التزامه الراسخ تجاه الحكومة الاتحادية الصومالية في حربها ضد حركة الشباب وغيرها من المنظمات الإرهابية.