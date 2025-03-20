شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة اليونيسف: استشهاد نحو 200 طفل منذ عودة القصف مرة أخرى على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت روزالينا بولين المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في غزة، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت أكبر عدد من القتلى والجرحى بين النساء والأطفال، حيث استشهد نحو 200 طفل منذ عودة القصف مرة أخرى على قطاع غزة.



وقالت بولين - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن الوضع على أرض الواقع مأسوي للغاية ولا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وبعد العودة مجددا للحرب الوضع ازداد سوءا لا سيما على الأطفال".



وأضافت أن منازل الفلسطينيين شبه مدمرة ويعيشون على أنقاضها والدمار ينتشر في كل مكان والأطفال أصبحوا على دراية ووعي بأنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة.



وأوضحت أن ما نحتاجه الآن هو وقف هذا العنف واستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار لضمان حياة آمنة للأطفال والحصول على فرصة للتعافي من تلك الصدمات النفسية.



وشددت على أن اليونيسف موجودة على أرض الواقع في قطاع غزة ولدينا مكاتبنا الخاصة في قطاع غزة ودير البلح لتقديم الدعم اللازم للمواطنين ونعمل على توثيق تلك الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.



وأشارت إلى أن 130 طفل استشهدوا في يوم واحد وهذا يجب أن يصدم العالم ويجعل 18 من مارس واحد من الأيام الدموية في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ، مبينة أن الأطفال يعيشون في الملاجئ التي لا تستثنى من القصف ولا تحمي الأطفال حتى ضد البرد، فأطفال غزة يعيشون في بيئة غير مناسبة تماما وخطرة للغاية وغير صالحة لعيش الأطفال بها حيث الركام والدمار في كل مكان ومياه ملوثة والذخائر غير المنفجرة وغيرها من الأمور.