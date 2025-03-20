شكرا لقرائتكم خبر عن عريس الجنة.. ‏استشهاد فلسطيني فى قصف للاحتلال بعد 24 ساعة من عقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظر محمود 15 شهرا من أجل لقاء حبيبته تحت سقف واحد، خطبها قبل بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، وظل محروما من رؤيتها طيلة فترة الحرب حتى جاء وقف إطلاق النار، فبدأت عائلته مع عائلته خطيبته الترتيب لحفل الزفاف ليقررا أن يكون عقد القران في 18 مارس الجاري.

ظل محمود – الشاب العشريني - ينتظر هذا التاريخ بفارغ الصبر، وفي كل لحظة يتمنى أن يأتي اليوم الذي يجمع شمله مع حبيبة عمره وشريكة حياته ويجمعهما خيمة واحدة بعد أن دمر الاحتلال منزل العائلة، لم يكن يعلم أنه بعد عقد قرانه بـ24 ساعة فقط سيتجدد العدوان وسيكون هو أحد الضحايا ليسقط شهيدا إثر غارة إسرائيلية على شمال القطاع أمس الأربعاء.



عريس الجنة محمود أحمد الشوبكى

غارة إسرائيلية هدمت حلم عمر محمود أحمد الشوبكي، فلم يعش مع عروسته سوى 24 ساعة فقط، ليزف عريسا في الجنة، ويترك زوجته وحيدة، ويهدم الاحتلال سعادة عائلة بهذا الزفاف، وأسرة كان يسعي هذا الشاب لتكوينها في المستقبل، إلا أن هذه الواقعة المؤسفة تأتى ضمن آلاف القصص المأساوية التي يعيشها سكان القطاع يوميا بعد تجدد القصف الذي أودى بحياة أكثر من 1000 شهيد خلال ثلاث أيام فقط أغلبهم من النساء والأطفال.