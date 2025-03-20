الخليج اليوم .. بعد تهديد ترامب للحوثي بـ"الإبادة الكاملة".. إسرائيل تعترض صاروخاً من اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، وسط تصاعد الأعمال القتالية مع الحوثيين المدعومين من إيران، فيما أعلن الحوثيون باليمن مسؤوليتهم عن هجوم صاروخي على إسرائيل، بعد ساعات من تهديد أطلقه الرئيس الأميركي للجماعة اليمنية بـ"الإبادة الكاملة".

وقال المتحدّث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في منشور على "إكس" إنّ "سلاح الجو اعترض قبل قليل الصاروخ، الذي أطلق من اليمن قبل اختراقه الأجواء الإسرائيلية".

وذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل بسبب الصاروخ. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن دوي صفارات الإنذار سُمع في تل أبيب والقدس. وأصيب نحو 13 شخصا أثناء هروبهم إلى الملاجئ.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان، المسؤولية عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي مستهدفا مطار بن غوريون القريب من تل أبيب.

وكانت جماعة الحوثي في اليمن استأنفت هذا الأسبوع الهجمات الصاروخية بعد انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

كما أبلغت الشرطة عن إطلاق صفارات الإنذار في وسط إسرائيل في الساعة الرابعة صباحا.

وقبلها، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين في اليمن بـ"الإبادة الكاملة"، بينما واصلت الضربات الجوية الأميركية استهداف مواقع خاضعة لسيطرتهم، في تصعيد جديد يضغط على إيران، الداعم الرئيسي للجماعة.

واستهدفت الضربات العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مساء الأربعاء، بالإضافة إلى معقلهم في صعدة شمال غربي اليمن، وفقا للإعلام التابع للجماعة. وبث الإعلام الحوثي مشاهد لرجال الإطفاء وهم يكافحون حريقا في صنعاء، إلى جانب أضرار لحقت بمزرعة أغنام في محافظة الجوف.

كما أفاد بوقوع ضربات جوية ليلة الثلاثاء، في حين لم يقدم الجيش الأميركي تفاصيل دقيقة حول المواقع المستهدفة منذ بدء حملة الضربات الجوية. وأسفرت الضربات الأولى، التي نُفذت نهاية الأسبوع الماضي، عن مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا، وإصابة العشرات.

وفي خضم القصف، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" أن "أضرارا هائلة أُلحقت بالحوثيين"، مضيفا: "راقبوا كيف ستتفاقم الأمور تدريجيا.. هذه ليست معركة متكافئة، ولن تكون كذلك أبدا.. سيتم القضاء عليهم تماما!".

وفي الوقت ذاته، جدد ترامب تحذيراته لإيران، مطالبا إياها بالتوقف عن تسليح الحوثيين. وزعم، أن طهران "خففت من حدة دعمها العسكري للحوثيين"، لكنه شدد قائلا: "يجب على إيران أن تتوقف عن إرسال هذه الإمدادات فورا!".

يذكر أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، شن الحوثيون مئات الهجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. إلا أنهم علقوا تلك الهجمات لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في غزة يوم 19 يناير الماضي.

فيما كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، شون بارنيل، أن الحوثيين هاجموا "سفناً حربية أميركية 174 مرة، وسفناً تجارية 145 مرة منذ 2023".