الخليج اليوم .. مصر وقطر تؤكدان ضرورة تعزيز الجهود لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكدت مصر وقطر، الوسيطان الرئيسيان بين إسرائيل وحركة "حماس"، اليوم الخميس على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث، وذلك بعد استئناف إسرائيل حملة القصف والعمليات البرية في القطاع.

وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "لمناقشة آخر المستجدات في قطاع غزة والآراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان "أكد الجانبان خلال الاتصال ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله الثلاث".