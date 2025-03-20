شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يحظر التنقل بين شمال غزة وجنوبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، شن عملية برية وصفها بأنها "محددة" في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه بهدف "توسيع المنطقة بين شمال القطاع وجنوبه"، مشيراً إلى انتشار قواته حتى وسط محور نتساريم.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش حظر الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه وبالعكس.

وقال إن التحرك من شمال القطاع إلى جنوبه يسمح به فقط عبر طريق الرشيد (البحر).