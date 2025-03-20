شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: مقتل 5 من موظفى الوكالة فى الأيام القليلة الماضية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، عن مقتل 5 من موظفي الوكالة في الأيام القليلة الماضية في غزة.

وكان قد قال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، نري مشاهد مروعة لاستهداف المدنيين في غزة بينهم أطفال، جراء موجات من القصف العنيف الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلية علي غزة منذ ساعات

وأضاف مفوض عام الأونروا "إعادة إشعال الجحيم على الأرض" عبر استئناف الحرب لن يؤدي إلا إلى المزيد من اليأس والمعاناة داعيا إلي وقف إطلاق النار