الأمم المتحدة: التصعيد الإسرائيلى فى غزة ينذر بأوضاع دراماتيكية مقلقة

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شددت القائمة بأعمال المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية فيرجينيا جامبا والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمسؤولية الحماية مو بليكر، على أن التصعيد الإسرائيلى فى غزة ينذر بأوضاع دراماتيكية مقلقة، وأكدا ضرورة إعطاء الأولوية العاجلة للضرورات المشتركة لعملية السلام، التى تدمج جوانب الوقاية والحماية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت المسؤولتان الأمميتان عن القلق البالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على قطاع غزة، والتي تُمثل أول عمل عسكري كبير في المنطقة منذ وقف إطلاق النار قبل شهرين، وأعربا عن قلقهما العميق إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، والتي زادت بقرار إسرائيل في 2 مارس بتعليق دخول المساعدات إلى القطاع.

وأضافتا أن هذه الخطوة لاقت إدانة واسعة النطاق، من جانب منظمات إنسانية متعددة الأطراف والأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء، التي حذرت من أن أي تأخير إضافي في إيصال المساعدات الإنسانية يُهدد بمزيد من الجوع والمعاناة بين سكان غزة المدنيين.

وقالت المسؤولتان الأمميتان: "تماشيا مع منع الإبادة الجماعية وإطار مسؤولية الحماية، نحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية لحماية المدنيين واتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات ومنع مزيد من الخسائر في الأرواح والانخراط في حل سياسي متين".

وطالبت المسؤولتان الأمميتان بضرورة احترام وقف إطلاق النار، واستعادة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين.

