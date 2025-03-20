شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدين الهجمات على موظفى الأمم المتحدة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الهجمات على موظفى الأمم المتحدة، معبرا عن حزنه العميق لمقتل أحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، إثر ضرب دارين للضيافة تابعين للأمم المتحدة خلال قصف فى دير البلح بوسط قطاع غزة، مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين في الأمم المتحدة الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 280 على الأقل..داعيا إلى إجراء تحقيق شامل، مؤكدا ضرورة إدارة جميع النزاعات بطريقة تضمن احترام المدنيين وحمايتهم، وأشار إلى أن جميع مواقع مباني الأمم المتحدة معروفة لأطراف النزاع، وهي ملزمة بموجب القانون الدولي بحمايتها والحفاظ على حرمتها المطلقة.

وشدد جوتيريش، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على ضرورة احترام وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الأشخاص، وأهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، وإطلاق سراح الرهائن فورا ودون شروط، وذكّر بضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع الأوقات.

من جهته، شدد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "جورجي مورييرا دا سيلفا"، على أن الهجمات على مقرات العمل الإنساني تعد انتهاكا للقانون الدولي، داعيا جميع الأطراف إلى حماية موظفي الأمم المتحدة ومقارها، وأشار إلى أن السكان المدنيين يعتمدون على الأمم المتحدة للحصول على مساعدات منقذة للحياة، فهم شريان حياة أساسي في أوقات المأساة والدمار الشاملين.

وجدد "دا سيلفا"، دعوة الأمم المتحدة إلى استئناف وقف إطلاق النار، وإعادة إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين دون قيد أو شرط. وشدد على أن هذا الانفجار لا علاقة له بأي نشاط مرتبط بإزالة الألغام، مؤكدا أن الانفجار مرتبط بذخيرة منفجرة تم إلقاؤها أو إطلاقها على المنشأة التي ضُرِبت.

وأشار إلى العمل الذي يقوم به المكتب في غزة حيث يعمل على جلب الوقود وتوزيعه في القطاع، فضلا عن إدارة تشغيل آلية الأمم المتحدة 2720 المنبثقة عن قرار مجلس الأمن 2720 لعام 2023، والتي تهدف إلى زيادة وتسريع توصيل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة، وقال إنهم يقومون كذلك بالأعمال المتعلقة بإزالة الألغام.