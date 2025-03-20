شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم بلدات فى رام الله والبيرة وتعتقل 14 فلسطينيا بـ"بيت لحم" والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، بلدات وقرى فى محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت 14 فلسطينيا فى محافظة بيت لحم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل ، خلال عملية اقتحام بلدات وقرى" بلعين، ودير قديس، وخربثا، وكفر نعمة، ودير بزيع، شمال غرب رام الله، وعين سينيا ومخيم الجلزون شمال رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الخميس، 14 فلسطينيا، واحتجزت العشرات في قرية حوسان ومخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين، من مخيم الدهيشة جنوبا،بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت في حوسان 12 فلسطينيا، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية حوسان وداهمت منازل المواطنين واحتجزت أكثر من 20 ، وأخضعتهم لتحقيق قاس وسط البرد.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 53 على التوالي، بينما يدخل يومه الـــ40 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد مستمر وعمليات اقتحام وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية، وواصلت عمليات الهدم لعدد من المنازل في حي المنشية في مخيم نور شمس، وقد دمر الاحتلال 66 منزلا منذ بدء العدوان عليه، كما أن 6 مبان سكنية تضم عشرات الشقق تم هدمها يوم أمس.

كما شهد مخيم نور شمس مداهمات وتفتيش للمنازل تحديدا في حارات جبلي والنصر والصالحين، وحولت قوات الاحتلال منزلا لعائلة أبو دية إلى ثكنة عسكرية في منطقة جبل النصر، ضمن ممارسات متكررة تهدف إلى فرض مزيد من السيطرة على المنطقة.

أما في مخيم طولكرم، أطلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية القنابل الضوئية فوق حارة أبو الفول، فيما انتشرت آليات الاحتلال العسكرية في حاراته ومحيط المنازل وسط تخريب وتدمير لكل ما يقع أمامها، في حين تمركزت فرق المشاة على مدخل المخيم الشمالي الذي أغلقته جرافات الاحتلال بالركام والسواتر الترابية، في الوقت الذي يداهم جنود الاحتلال المنازل والمحال التجارية والمؤسسات وسط تخريب وسرقة مقتنياتها.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من الآليات باتجاه المدينة ومخيميها وضواحيها، في الوقت الذي نشرت فرق المشاة في الشوارع الرئيسية في ظل التضييق على المواطنين وتقييد حركة المركبات، وسط إطلاقها للقنابل الصوتية لترويع المواطنين.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 آلف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس.