شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين الهجوم الإرهابى الذى استهدف موكب الرئيس الصومالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت الجزائر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بالعاصمة مقديشيو، مؤكدة مجددا تضامنها التام مع الصومال في جهوده الرامية إلى دحر آفة الارهاب.

وأعربت الجزائر - في بيان أصدرته وزارة خارجيتها وأذاعته وكالة الأنباء الجزائرية - بأن الجزائر تعرب عن ارتياحها لسلامة الرئيس الصومالى ونجاته من هذه المحاولة الآثمة، و تتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا، متمنية بالشفاء العاجل لكافة الجرحى والمصابين.

وأكدت تضامنها التام ووقوفها المطلق مع الصومال الشقيق في جهوده الرامية إلى دحر هذه الآفة وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.