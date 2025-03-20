شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنسانى فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على رؤية "مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنسانى" واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الإمكانات البشرية ودعم أولويات الصحة العالمية وإتاحة الفرص للمجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، بجانب إثراء الجهود المستدامة في مجال الصحة العالمية والتنمية الشاملة للجميع من خلال الاستثمار في الحلول الواعدة التي تتيح تمكين الأفراد والمجتمعات وتحقق ازدهارها.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد وفد المؤسسة في قصر الشاطئ في أبوظبي بحضور الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، حيث استمع رئيس دولة الإمارات إلى شرح حول مهام "مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني" ورؤيتها المستمدة من نهج رئيس الدولة الراسخ بشأن دعم الجهود الخيرية والإنسانية من أجل الارتقاء بجودة الحياة وإيجاد عالم أفضل للجميع.

وكان الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة قد أصدر قراراً بشأن إنشاء "مؤسسة محمد بن زايد للأثر الإنساني"..تزامناً مع "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي يصادف 19 من شهر رمضان من كل عام والذي تحتفي فيه دولة الإمارات بالإرث الخالد للمغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مجالات العمل الخيري والإنساني.. فيما تتمتع المؤسسة ذات الطابع الإنساني والتنموي بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة المهام التي تكفل تحقيق أهدافها.