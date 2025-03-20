اللجنة الأمنية فى اللاذقية تجتمع مع وجهاء وأعيان الدالية والقطيلبية لتلسيم السلاح

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السورية عن جلسة جمعت وجهاء وأعيان ناحيتي الدالية والقطيلبية في منطقة جبلة مع اللجنة الأمنية في محافظة اللاذقية.

ونشرت وزارة الداخلية السورية صورا للجلسة، مشيرة إلى أنها عقدت بهدف تسليم السلاح وحصره بيد الدولة، تعزيزا للسلم الأهلي.

وقالت وزارة الداخلية في منشور آخر لها، إنه بالتنسيق مع وجهاء قرية "عين البيضا" بريف اللاذقية، تم تسليم عدة قطع من السلاح الخفيف، وبعد ورود معلومات عن وجود أسلحة مخبأة داخل حفرة للصرف الصحى، توجهت دورية من إدارة الأمن العام إلى الموقع وصادرت الأسلحة.هذا وأفادت الداخلية السورية، بأن إدارة الأمن العام تسلمت كمية من الأسلحة والذخائر، بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي حي "زقزقانية" بمدينة اللاذقية، لافتة إلى أن ذلك "يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".