شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وضبط الحدود مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات وضبط الحدود الشمالية - الشرقية على القرى المتاخمة لسوريا .

وذكر التلفزيون اللبناني أن الرئيس عون تابع التطورات الأمنية عند الحدود الشمالية - الشرقية، وتلقى سلسلة اتصالات من قائد الجيش العماد رودولف هيكل أطلعه فيها على الإجراءات التي يتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة .

ومن جانبه، أعلن الجيش اللبناني تسيير دوريات في منطقة "حوش السيد على" لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية مع سوريا .

وذكر الجيش: أنه بدأنا تنفيذ تدابير أمنية في منطقة "حوش السيد علي" بعد تنسيق مع السلطات السورية لضبط أمن الحدود.