شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوعد الحوثيين وغارات أمريكية جديدة على اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توعد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الأربعاء بالقضاء على الحوثيين تماما، بينما شنت المقاتلات الأمريكية غارات جديدة على مناطق بينها صنعاء وصعدة.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" إنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وإن الوضع سيزداد سوءا بالنسبة لهم تدريجيا، وفق تعبيره.

وأضاف أن الحوثيين سيخسرون في جميع الأحوال، لكنه اعتبر أن وقف إيران إمداداتها لهم سيجعلهم يخسرون بسرعة.

ودعا الرئيس الأمريكى إيران إلى التوقف "على الفور" عن إرسال الأسلحة للحوثيين وأن تتركهم يقاتلون بأنفسهم، على حد قوله.

وتحدث ترامب عن تقارير تشير إلى أن إيران لا تزال ترسل كميات كبيرة من الأسلحة للجماعة رغم خفض دعمها لهم.

وكانت الولايات المتحدة بدأت السبت الماضي ضربات جوية على ما وصفتها بأهداف للحوثيين، وقالت إن العملية تهدف لاستعادة حرية الملاحة في الممرات البحرية بالمنطقة.

وأسفرت عشرات الغارات الجوية والضربات الصاروخية عن مقتل أكثر من 50 شخصا في صنعاء وعدة محافظات يمنية أخرى.

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض العاصمة صنعاء مساء اليوم لما وصفته بعدوان أمريكى.

وقال المصدر نفسه إن غارات أمريكية أخرى استهدفت محيط مدينة صعدة شمالي اليمن.

كما قالت وسائل الإعلام الحوثية إن الطيران الأمريكى شن غارات على مديرية السوادية في محافظة البيضاء وسط البلاد.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا إن الحملة العسكرية على الحوثيين قد تستمر أسابيع.