شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عراقى: تصفية عنصرين فى "داعش" أحدهما انتحارى يرتدى حزاما ناسفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الإطاحة بأربعة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم "داعش"، وقتل اثنين منهم وإصابة آخرين شرق محافظة صلاح الدين (شمال العاصمة بغداد).

وجاء في بيان صدر عن خلية الإعلام الأمني: "من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية والاستخبارية، تمكنت قوة من أبطال الفوج الثاني لواء 88 ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين وبعد نصب كمين محكم بالتحديد في منطقة بلكانه في قاطع الطوز، من الإطاحة بمفرزة مكونة من 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش" .

وأكدت الخلية أنه "تم إيقاع خسائر بهذه المجموعة الإرهابية، وقتل اثنين منها أحدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وجرح الآخرين"، مضيفة: "وما زالت قطعاتنا الأمنية البطلة مستمرة بعملية التفتيش بإشراف قائد العمليات والقادة الميدانيين، فيما جرى إسناد القطعات الأمنية بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وما زال الواجب متواصلا".

وأكمل المصدر نفسه: "قطعاتنا الأمنية وضمن جميع قواطع المسؤولية مستمرة بعملها الأمني والاستخباري المتميز، وقد حققت إنجازات مهمة في قتل ومحاصرة ما تبقى من فلول عصابات "داعش" الإرهابية المنهزمة التي تسعى الى إثبات وجودها بأي عملية بائسة أو تواجد، خاصة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان المبارك، إلا أن الحيطة والحذر والجاهزية التامة والتخطيط الصحيح لقطعاتنا البطلة بالمرصاد لعناصر "داعش" الإرهابية المنهزمة خاصة أن قواتنا الأمنية لديها الخبرة الكافية والعزيمة والاندفاع".