الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصًا المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تعد خطوة هامة نحو وضع حد للحرب وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.



‏ وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة في هذا السياق أهمية جهود المملكة العربية السعودية، المستهدفة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استضافتها لمحادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، يوم /الأحد/ المقبل في مدينة جدة.



‏وثمّن السفير القضاة جهود السعودية، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مؤكدًا دعم الأردن لكافة الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.