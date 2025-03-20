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الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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الأردن يرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

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القاهرة - سامية سيد - رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وخصوصًا المكالمة الهاتفية الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تعد خطوة هامة نحو وضع حد للحرب وتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.


‏ وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة في هذا السياق أهمية جهود المملكة العربية ، المستهدفة إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، من خلال استضافتها لمحادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، يوم /الأحد/ المقبل في مدينة جدة.


‏وثمّن السفير القضاة جهود السعودية، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مؤكدًا دعم الأردن لكافة الجهود الرامية إلى وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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