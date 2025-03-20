شكرا لقرائتكم خبر عن قادة إسرائيليون سابقون: استئناف الحرب على غزة خيانة للأسرى والشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفردت وسائل إعلام إسرائيلية مساحة واسعة لتداعيات استئناف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحرب على قطاع غزة، وسط انتقادات مراقبين وقادة عسكريين سابقين لإنهاء وقف إطلاق النار.

وأنهى جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذى أبرم فى يناير الماضى، بعدما شن هجوما جويا مباغتا فجر الثلاثاء شمل منازل وخياما ومدارس ومراكز إيواء فى قطاع غزة.

ووفق أمير إتينغر مراسل شؤون الكنيست فى صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن هدف الحرب الخاص بإعادة المحتجزين فى قطاع غزة بات ذا أولوية أقل، فى ظل منح الأولوية لهدف القضاء على حركة (حماس).

وأعرب إتينغر عن قناعته بأن وقف الحرب بات أصعب "إن لم يكن مستحيلا"، خاصة مع تصاعد الحديث عن استدعاء قوات الاحتياط.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى يسرائيل كاتس توعد -أمس الأربعاء- الفلسطينيين فى قطاع غزة بمزيد من الدمار، معتبرا أن "القادم أصعب بكثير"، كما هدد بتهجير الغزيين من مناطق القتال و"فتح باب المغادرة (التهجير) إلى أماكن أخرى فى العالم لمن يرغب".

أما العميد احتياط غيورا عنبر، وهو قائد فرقة لبنان سابقا، فقد اعتبر استئناف الحرب "انعداما مطلقا للمسؤولية".

ولم يكتفِ عنبر بذلك، بل قال إن الأمر يصل إلى حد خيانة الجنود والأسرى المحتجزين وشعب إسرائيل.

وفى السياق ذاته، أكد قائد الدفاعات الجوية الإسرائيلية سابقا تسفيكا حاييموفيتش أنه كان يمكن استعادة المحتجزين من دون استئناف الحرب.

وأكد حاييموفيتش أن العودة إلى الحرب بالنسبة لرئيس الأركان الجديد ومجلس الوزراء الإسرائيلى المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) تعنى أن الأولوية للقضاء على حماس أولا، ثم يأتى بعد ذلك ملف الأسرى المحتجزين.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا المجازر التى ترتكبها إسرائيل منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 436 شهيدا و678 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن "عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 49 ألفا و547، فى حين بلغ عدد المصابين 112 ألفا و719".

وفجر الثلاثاء، استأنفت إسرائيل بشكل مفاجئ حربها وشنت غارات جوية مكثفة شملت معظم مناطق قطاع غزة، واستهدفت المدنيين وقت السحور، لتعلن نهاية اتفاق وقف إطلاق النار.