الخليج اليوم .. بالصور.. انطلاق أولى الرحلات المباشرة بين الدمام ودمشق

الرياض - كتب موسى القحطاني -

في أحدث وجهات التنقل بين البلدين، بات مطار الملك فهد الدولي في الدمام يستقبل طائرات الخطوط السورية، إذ انطلقت صباح اليوم الأربعاء أولى رحلات الطيران المباشرة التابعة للخطوط السورية من مطار الدمام، متجهة إلى مطار دمشق، فيما عبّر مسافرون سوريون التقتهم "العربية.نت" عن مشاعر السعادة التي غمرتهم بعودة الرحلات المباشرة، لتمنحهم فرصة الوصول المباشر إلى أسرهم في بلدهم.

إلى ذلك، عاد مستوى حركة الطيران بين السعودية وسوريا، منذ قرابة يوليو المنصرم بعد توقف دام لنحو 12 عاماً. وعلى إثر ذلك، سألت "العربية.نت" سابقاً السفير السوري الدكتور محمد أيمن سوسان بشأن انطباعه بعد هبوط أول رحلة مباشرة للطيران السوري في الرياض؟ فأجاب قائلاً: حقاً إنه خبر سار للسوريين والسعوديين، إذ يخفف معاناة السفر غير المباشر، كما يحقق التواصل بين البلدين بيسر وسهولة .

في هذه الأثناء، يعيش نحو أكثر من 2.5 مليون مقيم سوري في السعودية في آخر إحصاءات لعام 2024 أكدها مسؤول سوري لـ "العربية.نت"، إذ قال أيضاً في وقت سابق معلقاً على عودة حركة الطيران بين البلدين: إن هؤلاء المقيمين بات بإمكان عدد كبير منهم الاستفادة من زيارة بلادهم، وكذلك الحال بالنسبة للسعوديين الراغبين في قضاء إجازة الصيف في سوريا، بعدما جرى استئناف رحلات الطيران السوري إلى السعودية نتيجة عودة العلاقات بين البلدين، حسبما ذكر.