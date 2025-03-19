شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية يبحث مع وزير الخارجية التركي الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم /الأربعاء/، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وسبل وقف الحرب على قطاع غزة وضرورة تثبيت وقف إطلاق النار.



واطلع "الشيخ"، وزير الخارجية التركي - خلال اللقاء الذي جرى في العاصمة أنقرة - على الحراك الذي تقوم به القيادة الفلسطينية وسعيها لإنهاء معاناة أهالي قطاع غزة مع استمرار إسرائيل في انتهاكاتها بخرق وقف إطلاق النار وقتل مئات المدنيين خلال 24 ساعة، يضافون إلى عشرات آلاف الشهداء الذين قتلوا بدم بارد على مدار عام ونصف من العدوان على غزة .



من جانبه، جدد وزير الخارجية التركي - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - موقف بلاده الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في تطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.