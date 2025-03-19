شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت دولة الكويت، اليوم /الأربعاء/، إلى ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين من جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدة أن ثمة مسئولية كبيرة على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة في تقديم يد المساعدة لأبناء الشعب.



جاء ذلك في تصريح أدلى به مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طالل المطيري، لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، حيث قال إن الكويت لم تأل جهدا منذ احتلال إسرائيل للأراضي العربية في فلسطين، وواصلت دورها في تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي للقضية الفلسطينية، وذلك من أجل مساعدة الأشقاء في فلسطين ودعم نضالهم في سبيل نيل حقوقهم المشروعة والذي يأتي وفق المرجعيات العربية والدولية.



وأشار إلى أن المساعدات الإنسانية - التي تقدمها دولة الكويت - هي من "باب المسئولية الوطنية" تجاه الأشقاء في فلسطين، ومن أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يمرون بها يوميا في ظل الدمار التي تعرضت له الأراضي الفلسطينية؛ خاصة في قطاع غزة.