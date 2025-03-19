شكرا لقرائتكم خبر عن بوساطة إماراتية.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان 175 أسيرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إجراء واحدة من أكبر عمليات التبادل حيث أعادت أوكرانيا 175 جنديًا أوكرانيًا إلى الوطن مقابل تسليم 175 جنديًا روسيًا بوساطة إماراتية.

وقال زيلينسكي - في تصريحات أوردتها صحيفة (كييف بوست) الأوكرانية - إن أوكرانيا تسلمت أسرى مصابين بجروح خطيرة حاكمتهم روسيا على جرائم لم يرتكبوها، مؤكدًا تقديم المساعدة الطبية والنفسية اللازمة لهم.



وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن 22 جنديًا أوكرانيًا آخرين أعيدوا عقب مفاوضات جرت خارج نطاق عملية التبادل.



وتم إجراء عملية تبادل الأسرى عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء.