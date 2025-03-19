شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عنصر من قوات اليونيفيل بانفجار لغم أرضي في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إصابة عنصر من قوات اليونيفيل بانفجار لغم أرضي في لبنان.

وأكد على أهمية احترام القرار الدولي 1701، والمتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

وفي السياق نفسه، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار احتلال إسرائيل لأراضي بالجنوب يعرقل تنفيذ القرار 1701 ويتناقض مع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف "إسرائيل رفضت كل الاقتراحات التي قدمناها لإخلاء التلال الخمسة ولا تزال تحتفظ بأسرى لبنانيين".