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حركة حماس: جرائم الاحتلال الوحشية تستوجب تحركا عاجلا

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حركة حماس: جرائم الاحتلال الوحشية تستوجب تحركا عاجلا

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القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إن الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال تعد جرائم حرب وإبادة جماعية تستوجب تحركا عاجلا

وأضافت أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة عن الدماء البريئة التي تراق في قطاع غزة

وأوضحت "نوجه نداءنا إلى أمتنا العربية والإسلامية دولا وشعوبا للتحرك العاجل على جميع الأصعدة لنصرة شعبنا في غزة"

ودعت إلى تفعيل أدوات الضغط والإسناد لوقف العدوان ورفع الحصار عن شعبنا

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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