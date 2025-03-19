شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: عودة العدوان على غزة يعكس عدم التزام الاحتلال بالسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقالت ممثلة دولة اليمن وزير مفوض نجوى السريان إن الاجتماع الطارئ المنعقد في جامعة الدول العربية يأتي في مرحلة مفصلية، وذلك بعد قرار الاحتلال استئناف جرائمه، في انتهاك صريح لوقف إطلاق النار، مما يعكس عدم التزام الاحتلال وحكومته بقواعد القانون الدولي

وأضافت، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية اليوم الاربعاء، أن إسرائيل عاودت هجومها بعد اقل من شهرين من تمرير وقف اطلاق النار، بناء على خطة مسبقة، معتبرة ان العدوان هو رد الدولة العبرية على ما توصلت اليه القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة هذا الشهر.

واعتبرت أن عودة الاحتلال إلى العدوان مجددا هو انعكاس صريح لعدم التزام إسرائيل بكافة المبادرات التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، موضحة أن اليمن يدعم الموقف العربي القائم على الانتصار للشرعية الدولية على اساس حل الدولتين وتمرير المساعدات الإنسانية