شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب روسيا فى الأمم المتحدة: لا ينبغى استخدام معاناة الناس فى غزة كسلاح حرب والان مع تفاصيل الخبر

قال نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: "لا ينبغي استخدام معاناة الناس فى قطاع غزة، كسلاح حرب أو ابتزاز أو أداة للتأثير على المجتمع الدولي ككل، ومع ذلك فهذا بالضبط ما يحدث".

وأضاف بوليانسكي وفق مركز إعلام الأمم المتحدة أن بلاده لديها "معلومات عن أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لعملية برية في قطاع غزة مع استئناف سلاح الجو الإسرائيلي قصفه.

وقال إن ما تفعله إسرائيل "أعادنا إلى حالة من عدم اليقين"، فيما يتعلق بوضع الفلسطينيين، وأكد أن على مجلس الأمن فعل كل ما في وسعه لضمان استئناف وقف إطلاق النار.

وذكر مندوب روسيا، أن على المجلس أن يتعلم "الدرس المرير" من عدم قدرته على اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في السابق، ويجب على أعضائه "عدم تكرار ذلك، لأنه لا توجد اعتبارات سياسية يمكن أن تبرر مثل هذا التأخير الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من الأرواح".

وأعرب السفير الروسي عن قلقه البالغ إزاء استمرار الهجوم على الأونروا، والذي قال إنه "سياسي بطبيعته". وقال إن الهيئات الإنسانية الأممية أثبتت قدرتها على العمل بفعالية في القطاع ويجب دعمها.