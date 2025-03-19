شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد فلسطين للأمن القومى: الحرب على قطاع غزة هدفها التجويع والتهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي، أن مصر قادت بنجاح خطة عربية كبيرة تم التوافق عليها عربيًا وإسلاميًا كخارطة طريق جديدة للخروج لحل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تعطل المفاوضات بعد هذا النجاح الكبير بسبب ما قامت به إسرائيل.

وأضاف الشروف في مداخلة مع قناة النيل الإخبارية، أن الخطة المصرية سوف تنجح في المستقبل لكنها من الممكن أن تتأخر بعض الشيء لأن هناك نوايا حقيقية عربية وإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار إلى أن الحرب على قطاع غزة هدفها التجويع والتهجير والقتل والإبادة الجماعية لسياسة حكومة نتنياهو منذ اليوم الأول من الحرب، مشيرا إلى أن الضحايا في هذه الحرب هم المدنيين وليس العسكريين.

ولفت إلى ضرورة عودة حماس إلى البيت الفلسطيني مرة أخرى للخروج بموقف فلسطيني موحد تجاه الحرب والرهائن، ويكون هناك موقف عربي موحد بالذهاب إلى الأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بانعقاده لوقف الحرب الإسرائيلية.

وطالب الشروف بذهاب وفد عربي إلى ترامب لشرح الموقف العربي وشرح الخطة العربية لإنهاء الحرب وبدء عملية السلام، محذرا من خطورة الموقف وحدوث كارثة إنسانية من جديد، فالعالم خرج وأدان سياسات إسرائيل القمعية ضد الشعب الفلسطيني، وهي تعيش في مأزق إنساني وأخلاقي وسوف تحاكم عليه من دول العالم بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية.