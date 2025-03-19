شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن بإجبار إسرائيل وقف تجويع غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن السفير ماجد عبد الفتاح عبد العزيز المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة إن استئناف القصف العسكري الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة وتكثيف سياسة التجويع والحصار وقطع التيار الكهربائي عن المنشآت الحيوية بما فيها محطات تحلية المياه الرئيسية - يفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في ظروف قاسية.

وشدد مندوب الجامعة العربية على حتمية أن ينهض مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته هذه المرة وأن يجبر إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح كافة المعابر أمام المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود وإعادة التيار الكهربائي للقطاع.

وأعلن مندوب الجامعة العربية إدانته ورفضه لهذه "الإجراءات اللا إنسانية"، التي قال إنها لا يمكن وصفها سوى على أنها "عقاب جماعي تنتهجه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وعلى نحو يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية التي تقوم عليها ومن أجلها هذه المنظمة".

وحذر المسؤول الأممي من "تبعات إخفاق المجلس في اتخاذ هذه الإجراءات" وقال إن ذلك ينذر بوقوع كارثة إنسانية كبرى لن تحمد عقباها وأكد المتحدث باسم المجموعة العربية ضرورة تفعيل مجلس الأمن لآليات الرقابة الدولية لضمان وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى جميع الفلسطينيين المحتاجين وضرورة تعزيز الجهود الدولية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل فوري وفعال.

وأكد في هذا الإطار على أهمية الدور الإنساني الذي تضطلع به وكالة الأونروا في غزة، والذي قال إنه لا يمكن استبداله بأي جهة أخرى وشدد على أهمية ضمان استمرارها في تأدية خدماتها الحيوية.